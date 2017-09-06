Завтра на территории Азербайджана ожидаются дожди – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-09-06 14:00 | www.oxu.az | 2

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

7 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренный юго-западный ветер, который во вторую половину дня перейдет в сильный северо-западный ветер. Ближе к вечеру в некоторых местах есть вероятность осадков.

Ночью температура воздуха составит 22-25, в первую половину дня 28-33, вечером около 24 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, в первую половину дня 31-33, вечером до 24 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

МЭПР предупреждает, что после продолжавшихся несколько дней солнечных дней, со второй половины дня 7 сентября до утра 8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, сильный северо-западный ветер, местами дожди.

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 4-7 градусов.

Согласно медицинскому-метеорологическому прогнозу, со второй половины дня 7 сентября до утра 8 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, на фоне значительного повышения атмосферного давления ожидается северный ветер, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Начиная с северных и восточных районов Азербайджана, утром в отдельных местах ожидаются грозы, местами дожди, которые вечером могут принять интенсивный характер. Есть вероятность града. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что после продолжавшихся несколько дней солнечных дней, со второй половины дня 7 сентября до утра 8 сентября на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, местами осадки, которые могут принять интенсивный характер. Возможен град. В некоторых местах скорость западного ветра усилится.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха упадет на 4-7 градусов. Уровень воды в реках может подняться.

A.M.