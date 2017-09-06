Под Парижем автомобиль сбил полицейского

2017-09-06 14:14 | www.trend.az | 2

Автомобиль, числившийся в угоне, наехал на сотрудника полиции, причинив серьезные травмы, водитель скрылся с места преступления, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в департаменте Ивелин в столичном регионе Франции. Сотрудники полиции попытались остановить машину для проверки, однако водитель не подчинился требованиям и направил транспортное средство на человека. После столкновения с полицейским водитель сбежал.

По данным телеканала, раненый полицейский в возрасте около 20 лет находится в критическом состоянии.

В настоящее время на поиски беглеца направлены значительные силы полиции. Пассажира машины удалось задержать.