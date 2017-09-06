Возьми свой первый кредит в Unibank

2017-09-06 14:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Если до сих пор у вас не было кредита в Unibank, то эта кампания для вас. Для тех, кто впервые решил взять кредит, Unibank предлагает “SİFTƏ KREDİTİ” на выгодных условиях. В рамках кампании, годовая процентная ставка по кредиту составляет 27%-тов, а комиссия 1%. Граждане, впервые решившие взять кредит в Unibank и имеющие официальный доход от 174 AZN смогут получить кредит на выгодных условиях.

Какие преимущества Вы получаете взяв кредит в Unibank?

- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту начинаются от 19 манат.

- Срок кредита до 36-ти месяцев.

- Комиссия за кредитные процедуры составляет 1%.

- Поручитель не требуется.

- Кредитные процедуры очень просты.

Для получения кредита, вы можете обратиться в филиалы банка. Оставить заявку на кредит можно также онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись через мессенджер whatsapp по номеру 050 778 8117.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

Unibank – банк для всех и каждого!

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «MBANK» (1992 года) и «PROMTEXBANK»(1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank, оказывает услуги около 950 тыс. различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты как Европейский банк развития и реконструкции и Немецкая Инвестиционная Корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За 25 года своей успешной коммерческой деятельности и участию во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.