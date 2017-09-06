Ильхам Алиев: События на Корейском полуострове – источник серьезной опасности

2017-09-06 14:15 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня принял делегацию во главе с заместителем председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея Парк Джу-суном.

Как передает Oxu.Az, глава государства выразил уверенность в том, что визит заместителя председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея Парк Джу-суна сыграет важную роль в развитии азербайджано-корейских связей.



Президент Ильхам Алиев подчеркнул хороший уровень двусторонних отношений между нашими странами. Глава государства отметил успешное сотрудничество в экономической и политической областях, в сфере культуры, и особо отметил значимость проведения дней культуры Кореи в Азербайджане.



В свою очередь, Парк Джу-сун заявил, что главной целью визита является улучшение межпарламентских связей двух стран. Парк Джу-сун сообщил главе нашего государства о напряженной ситуации на Корейском полуострове. Он выразил благодарность Ильхаму Алиеву за поддержку процессу.



Президент Ильхам Алиев заявил, что события на Корейском полуострове вызывают обеспокоенность и являются серьезным источником опасности. Глава государства выразил надежду на скорейшую разрядку напряженности в этом регионе мира.