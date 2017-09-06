Рамин Гулузаде примет граждан в Товузе

2017-09-06 14:22 | www.oxu.az | 2

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде 8 сентября в 12:30 примет граждан в городе Товуз.

Как передает Oxu.Az, на прием смогут попасть жители Товузского, Шамкирского, Гедабекского, Агстафинского и Газахского районов.

Министр ответит на интересующие граждан вопросы о качестве оказываемых населению услуг в сфере телекоммуникаций, интернета, радио, телевидения и связи, культуры обслуживания.

Граждан просят написать на электронную почту mincom@mincom.gov.az, обратиться в Call-центр «1655» или позвонить по номеру (994 12) 598 38 18 (звонок из регионов бесплатный) для записи на прием. В то же время, в случае необходимости граждане могут быть обеспечены транспортными средствами почтовыми и телефонными узлами по месту жительства.

A.M.

