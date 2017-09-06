Звезды Азербайджана и Индии, Food & Shopping Festival и Fashion Show в грандиозном празднике "Ночь Болливуда"

2017-09-06 14:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, 11 ноября в 19.00, пройдет грандиозный праздник Bollywood Night с участием звезд индийской и азербайджанской эстрады, организованный Full House Entertainment при содействии Индийской ассоциации Азербайджана (Indian Association Azerbaijan (IAA)), сообщает Trend Life.

Проведение Bollywood Night приурочено к 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и в связи с 70-летие независимости Индии, говорится в сообщении президента Indian Association Azerbaijan Соби Т.Абрахама.

"Индийская ассоциация Азербайджан - культурная некоммерческая организация, образованная в 2003 году с участием более 200 активных членов. Наша миссия - продемонстрировать и сохранить индийскую культуру и наследие народа индийской общины в Азербайджане и способствовать духу дружбы, доброжелательности и взаимопонимания с другими общинами, проживающими в Азербайджане. Индийская ассоциация Азербайджан стремится сыграть важную роль в укреплении индо-азербайджанских отношений в культурной и экономической сфере. Каждый год нами проводятся многочисленные культурные и традиционные мероприятия, показы мод, праздничные торжества, чтобы поделиться нашей богатой и разнообразной культурой с нашими друзьями в Азербайджане", - отметил Соби Т.Абрахам.

В концертной программе примут участие звезды индийской и азербайджанской эстрады, будет представлено Fashion Show традиционной одежды двух стран. Для гостей с 17.00 до 21.00 будет также организована красочная праздничная ярмарка Food & Shopping Festival. Вход на ярмарку только по билетам.

Более подробно https://www.facebook.com/bollywoodnight.in/

Телефон для справок: (077) 6229270, (077) 6229295

Цены билетов 10, 20, 40 и 75 манат. Билеты продаются во всех кассах Баку, 28 Mall, Gənclik Mall, центрах Службы Asan и онлайн https://iticket.az/ru/events/bollywood-night. Для бесплатной доставки - (077) 600 00 60.

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(Автор: Вугар Иманов)