Президент Ильхам Алиев: Контракт на разработку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" будет продлен до 2050 года

2017-09-06 14:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Через несколько дней планируется подписание нового контракта по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Мы продлим свою деятельность на этом месторождении до 2050 года. Это еще раз демонстрирует, что у Азербайджана есть большие нефтяные запасы. Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, на церемонии презентации нового судна для подводных работ в рамках месторождения "Шах Дениз 2", построенного по заказу компании BP на Бакинском судостроительном заводе.

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