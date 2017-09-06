Обнародована личность террориста планировавшего совершить теракт в здании разведслужбы Турции

2017-09-06 14:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Обезвреженный террорист, планировавший совершить теракт в здании турецкой разведки (MİT) в провинции Мерсин, оказался гражданином Сирии, сообщают в среду турецкие СМИ, со ссылкой на министерство Внутренних Дел страны.

Согласно сообщению, установлено также, что уничтоженный террорист имел связи с террористической организацией «Исламское Государство» (ИГ).

Сообщается также, что после инцидента в провинции Мерсин сегодня был задержан еще один член ИГ.

Отметим, что сегодня в Турции был ликвидирован неизвестный, который планировал совершить теракт в здание турецкой разведки MİT в провинции Мерсин на юге страны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu