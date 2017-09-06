Emine Erdoğan Bangladeş'e gidiyor

2017-09-06 14:48 | www.trend.az | 1

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Bangladeş'e gideceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ATV canlı yayınına telefonla bağlandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Bangladeş'e gideceğini söyledi.

"ZULÜMDEN KAÇAN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ..."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Bugün itibariyle sayın hanımefendi Emine Erdoğan da Bangladeş'e geçecek. Arakan'daki zulümden kaçan Müslüman kardeşlerimizle sıcak temas sağlayacak." diye konuştu.