Президент: «Благодаря сотрудничеству BP и SOCAR в нефтегазовом секторе Азербайджана наблюдаются исторические достижения»

2017-09-06 14:44 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии презентации судна для подводного строительства «Ханкенди», построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу компании BP в рамках проекта «Шахдениз-2».

Президент подчеркнул, что в нефтегазовый сектор Азербайджана продуманно и планомерно вкладывались крупные инвестиции, и сегодня виден результат: «Благодаря совместной деятельности и сотрудничеству BP и SOCAR в нефтегазовом секторе Азербайджана наблюдаются исторические достижения. Я высоко оцениваю деятельность Каспийского морского пароходства. Деятельность пароходства отвечает международным стандартам. Пароходство уже работает с прибылью, выплачивает большие налоги в бюджет. Успешное развитие энергетической и транспортной инфраструктуры вносят большой вклад в общее развитие нашей страны».