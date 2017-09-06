Названа средняя зарплата в секторе связи

2017-09-06 14:58 | www.oxu.az | 4

В январе-июле этого года стоимость услуг, оказанных предприятиями информации и связи населению Баку, управлениям и организациям, составил 917594,5 манатов.

Как передает Oxu.Az, за отчетный период в Баку среднее число работников в сфере связи составило 17,7 человек. Это на 0,5 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная заработная плата по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличившись на 13,9 процента, составила 1080,5 манатов.

Л.А.

