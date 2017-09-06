BBC: Отказ от учений НАТО оставит свой след на и без того непростом внешнеполитическом положении Армении

2017-09-06 14:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Агентство BBС разоблачило ложь министерства обороны Армении, в связи с тем, что Армения отказалась принять участие в проходящих на юге Грузии военных учениях Agile Spirit 2017, хотя изначально собиралась.

Всего в мероприятии задействованы 1515 военнослужащих из семи стран - Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.

Учения, организованные вооруженными силами Грузии и морской пехотой США, проводятся уже в седьмой раз и продлятся до 11 сентября.

Изначально ожидалось, что Армения будет представлена на этих учениях всего тремя военнослужащими, но, несмотря на столь немногочисленный контингент, само участие страны, являющейся союзником России и членом ОДКБ, было бы символичным.

Однако на церемонию открытия учений, прошедшей в минувшее воскресенье на полигоне Орфоло на юге Грузии, армянские военнослужащие не приехали. Заместитель министра обороны Артак Закарян уверил журналистов, что никакого политического мотива и вмешательства за этим решением нет.

Более того, по его словам, официально Армения никогда и не заявляла о том, что обязательно примет участие в этих учениях.

Министерство обороны Армении распространило заявление, отметив, что заявки на участие в учениях в Грузии подано не было, а спекуляции в СМИ об отказе Армении от участия в последний момент неуместны.

Однако в министерстве обороны Грузии утверждают, что заявка все же была, и она предусматривала участие в маневрах трех военнослужащих из Армении.

Покрытие расходов на транспорт, размещение и питание армянских военнослужащих брала на себя американская сторона, сказала в беседе с журналистами BBC руководитель департамента по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям минобороны Грузии Нино Толордава.

Уведомление о том, что Армения не примет участие в учениях, грузинская сторона, по ее словам, получила от военного атташе Армении всего за день до начала учений, подчеркнула она.

По мнению экспертов, опрошенных агентством, очевидно, что геополитический фактор, особенности российско-западных отношений, сказываются, и армянское руководство учитывает этот фактор, когда они принимают или не принимают участие в каких-то мероприятиях на территории Грузии или иных стран-партнеров НАТО.

Решение Еревана, пишет издание, было подиктовано, скорее, наличием негативного фона и мнением экспертов, а не прямым давлением со стороны Москвы, а отказ от учений оставит свой след на и без того непростом внешнеполитическом положении Армении.

"Это лишний раз усилит мнение на Западе о непостоянности и непредсказуемости армянской внешней и военной политики, тем более в сочетании с аналогичными случаем в 2009 году, когда Армения отказалась от участия в учениях, проводимых в рамках Партнерства во имя мира, также за день до их начала. Кроме того, есть горький опыт 2013 года, когда после почти четырехлетних переговоров с ЕС Армения вдруг отказалась от уже подготовленного к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС в пользу вступления в Таможенный или в Евразийский экономический союз. Тогда этот резкий поворот в сторону России в армянском обществе назвали "решением за одну ночь", - сказал один из опрошенных BBC экспертов.

(Автор: Эльмира Таривердиева )