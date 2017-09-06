Ильхам Алиев: «Через несколько дней планируется подписание нового контракта по месторождению Азери-Чираг-Гюнешли»

2017-09-06 14:53 | www.apa.az | 4

«Через несколько дней планируется подписание нового контракта по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Мы продлим свою деятельность на этом месторождении до 2050 года. Это еще раз демонстрирует, что у Азербайджана есть очень большие нефтяные запасы».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии презентации судна для подводного строительства «Ханкенди», построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу компании BP в рамках проекта «Шахдениз-2».