Таджикистан высоко оценивает инициативу руководства КНР «Один пояс – один путь»

2017-09-06 15:10 | www.trend.az | 3

В настоящее время Таджикистан совместно с международными партнерами работает над реализацией ряда крупных энергетических и инфраструктурных проектов регионального значения, передает НИАТ «Ховар». «Мы всегда поддерживали и будем поддерживать любые конструктивные инициативы, направленные на развитие регионального торгово-экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе», — сказал Основатель мира и национального единства — Лидер нации, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 сентября в ходе выступления на Диалоге между развивающимися странами и странами-участницами БРИКС на полях Саммита БРИКС.

Продолжая данную тему, президент Таджикистана Эмомали Рахмон добавил: «В связи с этим мы высоко оцениваем инициативу Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня — «Один пояс — один путь», нацеленную на решение стратегической задачи — совместной разработки и реализации программ по обеспечению нашего устойчивого экономического развития. Последовательное претворение в жизнь этой инициативы может стать важным фактором развития сотрудничества в формате «Юг-Юг» и в рамках Повестки дня 2030, мы поддерживаем её в интересах продвижения процесса глобального экономического управления».

«Мы готовы укреплять сотрудничество со всеми странами и международными структурами многостороннего взаимодействия в деле обеспечения устойчивого развития. Широкое использование возможностей таких надежных площадок партнерства, как ШОС и БРИКС, по праву считается весьма важным и оправданным в этом вопросе. Надеюсь, что результаты Диалога станут еще одним фактором развития и укрепления всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества наших стран», — подчеркнул президент Таджикистана.