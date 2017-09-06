Президент Ильхам Алиев: Строительство судна “Ханкенди” демонстрирует мощь Азербайджана

2017-09-06 15:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Строительство судна “Ханкенди” демонстрирует мощь Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии презентации нового судна для подводных работ в рамках месторождения "Шах Дениз 2", построенного по заказу компании BP на Бакинском судостроительном заводе.

“Я хочу поздравить вас с этим прекрасным событием. Сдача в эксплуатацию судна “Ханкенди” действительно является историческим событием. Рад, что это крупное судно построено в Азербайджане, в Баку, этому судну присвоено имя “Ханкенди”. В этом есть большой смысл. Ханкенди - наш древний город, и название Ханкенди является для нас очень родным. Не случайно, что судну, отвечающему уникальным мировым стандартам, присвоено именно это имя. Строительство этого судна демонстрирует мощь нашей страны, показывает, что сегодня в Азербайджане может осуществляться любое крупное строительство”, - сказал глава государства.

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