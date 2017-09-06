Клиенты платежной системы Mastercard подверглись хакерской атаке

2017-09-06 15:15 | www.apa.az | 2

Сотрудники компании ESET, специализирующейся на создании антивирусов, заявили о хакерской атаке на клиентов платежной системы Mastercard.

Как сообщает АПА-Экономикс, кибермошенники рассылают письма пользователям Mastercard от имени платежной системы. В тексте письма хакеры сообщают клиенту о блокировке его учетной записи и предлагают перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт. Там жертва мошенников якобы должна обновить личную информацию, после чего доступ к сервису восстановится. Подчеркивается, что на фишинговом сайте жертву ожидает анкета для ввода платежных и персональных данных вместе с номером, сроком действия и CVV банковской карты. Как заявляют специалисты ESET, после нажатия на клавишу «Ввод» клиент добровольно отправит свою личную информацию кибермошенникам.

Представители ESET уже сообщили о произошедшем в Центр реагирования на компьютерные угрозы Мексики.