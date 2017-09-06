Апелляционная жалоба ABC Telecom отклонена

2017-09-06 15:30 | www.apa.az | 2

Бакинский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу и ходатайство компании ABC Telecom (Kontakt) об отмене решения суда первой инстанции и о назначении новой экспертизы касательно ущерба, причиненного корпорации Microsoft путем продажи нелегального программного обеспечения.

Как сообщили АПА-Экономикс в азербайджанском представительстве Microsoft, ранее в этом году Бакинский административно-экономический суд №1 впервые в истории Азербайджана принял решение о применении законодательства Азербайджана в области защиты авторских прав на ПО в отношении компании ABC Telecom, которая продавала компьютеры с предустановленным нелицензионным ПО Microsoft.

Согласно решению суда, компании ABC Telecom было запрещено продавать и использовать нелицензионное ПО Microsoft, а также предписано возместить компании Microsoft ущерб, причиненный этим распространением. Данное решение было проанализировано вышестоящим судом на этапе подачи апелляции. В результате Бакинский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу компании ABC Telecom об отмене решения суда первой инстанции и ходатайство о назначении новой экспертизы. Все участники процесса имеют право обжаловать решение апелляционного суда в Верховном суде Азербайджана в кассационном порядке.

Это решение подчеркивает высокую решимость властей Азербайджана ликвидировать распространение и использование нелицензионного ПО. Подделка и использование ПО без необходимых лицензий являются наиболее распространенными рисками кибербезопасности для азербайджанских пользователей компьютеров. Исходя из этого, Азербайджан целенаправленно движется в сторону защиты авторских прав и снижения рисков.

Большинство компаний могут снизить риски кибербезопасности, приобретая лицензионное ПО у доверенных поставщиков и управляя их лицензиями путем разработки политики и практики эффективного управления программными активами (SAM). Увеличение использования лицензионного ПО неизбежно приведет к изменениям в поведении потребителей и повлияет на общую бизнес-среду Азербайджана.

Согласно индексу глобальной конкурентоспособности, в отчете за период с 2016 по 2017 год, Азербайджан занял 37-е место среди 138 стран мира. Защита интеллектуальной собственности является одним из критериев, влияющих на общую оценку. Широкое использование новейших технологий в соответствии с правами интеллектуальной собственности правообладателей позволит обеспечить широкое развитие сектора ИТ в стране, а также привести к увеличению суммы налогов в национальной экономике.

Согласно результатам исследования BSA «Нелицензионное ПО и угрозы кибербезопасности», вредоносное ПО часто связано с поддельным программным обеспечением и может являться прибыльным вектором для киберпреступности. Неподлинное программное обеспечение может подвергать жертв высокому риску, особенно, если речь заходит о шпионских программах и вирусах, что может привести к финансовому мошенничеству, краже данных, нарушениям конфиденциальности и сбоям в системах.

В Азербайджане развивается система защиты интеллектуальной собственности и страна, являясь активным членом Всемирной организации интеллектуальной собственности, принимает участие в разработке новых международных правил. Корпорация Microsoft призывает пользователей воздерживаться от покупки и использования неподлинного ПО и защитить себя и свои данные от современных киберугроз.