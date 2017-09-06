Режиссер новых «Звездных войн» покинул должность

2017-09-06 15:18 | www.oxu.az | 2

Режиссер девятого эпизода «Звездных войн» Колин Треворроу покинул должность, сообщает Oxu.Az со ссылкой на заявления компаний Lucasfilm и Disney.

«Колин был замечательным сотрудником, но мы пришли к выводу, что наши видения проекта различаются. Мы желаем ему всего лучшего и скоро опубликуем больше информации о фильме», — говорится в заявлении Lucasfilm.

Как отмечает издание со ссылкой на собственные источники, проблемой стали несогласия по сценарию. Ранее к написанию текста подключили Джека Торна, автора пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» по оригинальной идее Джоан Роулинг.

В июне из-за «творческих разногласий» из спин-оффа про Хана Соло ушли режиссеры Фил Лорд и Крис Миллер.

Ранее СМИ сообщали, что Колин Треворроу снял «самый ненавидимый» фильм 2017 года.

A.C.

