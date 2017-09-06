В Баку мужчина перерезал горло супруге

2017-09-06 15:26 | www.oxu.az | 2

В Хазарском районе Баку муж нанес ножевые ранения своей жене.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на SalamNews, инцидент произошел на улице Видади в поселке Шувелан.

44-летний Афган Агаев нанес своей супруге, 32-летней Лале Агаевой ножевые ранения в область горла. Раненая была доставлена в больницу, после операции ее состояние остается тяжелым.

По словам близких, Л.Агаева несколько дней назад разругалась со своим мужем и вернулась в отчий дом. Афган пришел в дом отчима, поспорил с Лалой и нанес ей ножевые ранения.

Пара в браке уже 15 лет, у них двое детей. Афган работает автомехаником, а Лала – стилисткой.

После произошедшего Афган Агаев добровольно сдался полиции.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

A.M.

