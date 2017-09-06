Правящая партия Турции нуждается в квалифицированных кадрах - Эрдоган

2017-09-06 15:41 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Правящая партия Турции - Партия справедливости и развития (ПСР) нуждается в квалифицированных кадрах, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в среду турецкие СМИ.
«Мы не нуждаемся в кадрах, которые работают ради статистики», - сказал Эрдоган.
По его словам, будущее Турции находится в руках ПСР.
Как сказал Эрдоган, оппозиция Турции не отвечает национальным интересам страны.
Президент также отметил, что ПСР всегда опиралась на поддержку народа Турции.
Отметим, что Эрдоган в своем последнем заявлении отметил, что ПСР нуждается в масштабных изменениях.
Напомним, что ПСР была создана 14 августа 2001 года.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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