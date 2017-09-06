Суд не удовлетворил ходатайство Мехмана Алиева

2017-09-06 15:39 | www.apa.az | 2

Сегодня в Ясамалском районном суде было рассмотрено ходатайство в связи с изменением избранной в отношении гендиректора информагентства «Turan» Мехмана Алиева меры пресечения в виде ареста.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Азера Тагиева ходатайство не было удовлетворено. Суд отказался выпустить М. Алиева под залог.

М.Алиев 24 августа был задержан в качестве подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Решением суда Ясамалского района в отношении М.Алиева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.