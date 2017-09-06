С 1 января учителям поднимут зарплату

2017-09-06 15:43 | www.oxu.az | 3

С 1 января 2017 года повышена зарплата около 38 тысяч педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях. Повышение зарплат коснулось учителей, прошедших диагностическое оценивание в 26 городах и районах страны.

Как передает Oxu.Az, об этом Modern.az сообщили в Министерстве образования.

Сообщается, что таким образом повышение зарплат охватило 70% учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях. Зарплату учителям, принявшим участие в диагностическом оценивании в апреле и мае 2017 года, поднимут с 1 января 2018 года.

Э.А.

