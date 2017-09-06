Названы представители Азербайджана на конкурсе Miss & Mister Planet - 2017 в Грузии (ФОТО)

2017-09-06 15:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Гюнель Мамедова, Фахри Гасымов и Эльшад Магеррамов представят Азербайджан на международном конкурсе красоты Miss & Mister Planet - 2017, который пройдет в Батуми (Грузия) с 11 по 17 сентября, сообщил Trend Life координатор проекта в нашей стране Вугар Сафарли.

Гюнель Мамедова является профессиональной моделью, обладательницей титула вице-мисс "Miss Azerbaijan – 2016", "Fashion model" 2016-2017. Фахри Гасымов является победителем телепроекта "Özünə bax" (Битва стилей). Эльшад Магеррамов является моделью и актером, снимался в сериалах "Проклятие прошлого" и "Месть". Интересно, что Турцию также представит наша соотечественница Гамида Гаджизаде, которая несколько лет живет и работает в этой стране.

Конкурс красоты пройдет при поддержке мэрии Батуми с участием представителей из 25 стран. На площади Пьяцца 12 сентября конкурсантов ожидает "Тур национальных костюмов", они должны будут предстать перед жюри в традиционных нарядах. В последующие дни финалисты примут участие в фешн-шоу, в показах грузинских дизайнеров и пресс-конференциях. В рамках конкурса участники присоединятся к благотворительным акциям, навестят детей с лейкемией и подарят им подарки. Также намечена акция озеленения Батумского бульвара. Финал конкурса пройдет в Батумском музыкальном центре. Победителям достанется золотая корона, денежный приз в размере пяти тысяч евро и другие награды.

В прошлом году обладателем титула Mister Planet стал модель из Азербайджана Юсиф Джафарли, а корона Miss Planet досталась участнице из Болгарии Марине Войковой. Именно они передадут свои короны победителям этого года.

(Автор: Вугар Иманов)