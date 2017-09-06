Лиза Вортман - новый гендиректор Европейского союза гимнастики

2017-09-06 15:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Европейский союз гимнастики (UEG) представил Лизу Вортман (Германия) в качестве нового генерального директора со штаб-квартирой в Лозанне, говорится в среду в сообщении этой спортивной организации.

Лиза Вортман, вступившая в новую должность 1 сентября, ранее возглавляла отдел по проведению турниров швейцарской федерации гимнастики и в качестве директора соревнований имела опыт в организации чемпионатов Европы по спортивной гимнастике 2011-го и 2016 годов в Берлине и Берне соответственно.

Она также знакома с процедурами, применяемыми в работе Международной федерации гимнастики.

Президент UEG Жорж Гелзек выразил уверенность, что "навыки нового директора сделают континентальные первенства еще более интересными и смотрибельными для болельщиков, а ее немецкая точность станет эталоном качества для всей европейской семьи гимнастики".

Первыми турнирами в новой должности для нее станут осенние еврочемпионаты по аэробике и акробатике.