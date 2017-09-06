Впервые с мая цена нефти превысила 54 доллара

2017-09-06 15:51 | www.apa.az | 4

Цена нефти на мировом рынке повысилась.

Как сообщает АПА-Экономикс, в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI выросла на 0,45 доллара или 0,92% и составила 49,11 доллара за баррель. на лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent подорожал на 0,77 доллара или 1,44% до 54,15 доллара.

Стоимость нефти эталонной марки Brent превысила отметку в 54 доллара за баррель впервые с 25 мая на оптимизме по поводу спроса на нефть в США и продления соглашения ОПЕК об ограничении добычи.