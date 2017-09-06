Супруга Рафига Гусейнова: Мне тяжело видеть его таким

2017-09-06 15:52 | www.oxu.az | 4

Состояние прооперированного в Турции народного артиста Рафига Гусейнова внезапно ухудшилось.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yeniçag.az, супруга диктора Сабина Гусейнова сказала, что его состояние остается тяжелым.

«Всю ночь я провела рядом с ним, он очень ослаб. Ночью врачи перевели его из реанимации в палату. В реанимации он, можно сказать, был без сознания. Сейчас его состояние не улучшилось, остается тяжелым. Он не пьет, не ест, не разговаривает. Мне очень тяжело видеть его таким. Мы молимся за него», - сказал он.

А.С.

