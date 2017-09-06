Европейские ученые заменят аквалангистов роботами – ВИДЕО

2017-09-06 16:01 | www.oxu.az | 5

Если глубоководная цель недосягаема для аквалангистов, к морскому дну отправляется телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, ТНПА

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на euronews, исследовательское судно Janus готовится к выходу в море, где проведет день. На его борту – устройство, позволяющее производить манипуляции, наблюдения и замеры в толще воды.

Аппарат на этом судне оснащен двумя камерами, которые, подобно глазам человека, обеспечивают стереоскопическое зрение. У робота – два щупальца с тремя пальцами (вместо обычных двух) для большей эргономичности захвата.

Питер Вайс, инженер: “Для человека спускаться на большую глубину очень сложно. 700 метров ниже уровня моря – вообще почти недостижимая задача. И тут не обойтись без робота: для подобных глубоководных операций мы используем ТНПА”.

Э.Д.

