Президент Ильхам Алиев: Строительство судна “Ханкенди” демонстрирует мощь Азербайджана (версия 2)

2017-09-06 15:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Строительство судна "Ханкенди" демонстрирует мощь Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии презентации нового судна для подводных работ в рамках месторождения "Шах Дениз 2", построенного по заказу компании BP на Бакинском судостроительном заводе.

"Я хочу поздравить вас с этим прекрасным событием. Сдача в эксплуатацию судна "Ханкенди" действительно является историческим событием. Рад, что это крупное судно построено в Азербайджане, в Баку, этому судну присвоено имя "Ханкенди". В этом есть большой смысл. Ханкенди - наш древний город, и название Ханкенди является для нас очень родным. Не случайно, что судну, отвечающему уникальным мировым стандартам, присвоено именно это имя. Строительство этого судна демонстрирует мощь нашей страны, показывает, что сегодня в Азербайджане может осуществляться любое крупное строительство.

Строительство этого судна также говорит о том, что принятое в свое время решение о строительстве судостроительного завода было правильным. В то время, при принятии этого решения мы преследовали именно эту цель - чтобы Азербайджан мог построить любой тип судна. Строительство этого судна также показывает, что нет такого судна, которое мы не могли бы построить на судостроительном заводе. В настоящее время строятся четыре новых судна - два парома, два танкера", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что строительство “Ханкенди” обошлось приблизительно в 400 миллионов долларов.

“Это демонстрирует мощь нашего государства. Услуги этого судна в разработке газового месторождения “Шах Дениз” будут незаменимы. По предоставленной мне сегодня информации, в мире всего десять судов подобного типа. Одно из них в Азербайджане, построено в Азербайджане, и экипаж этого судна по большей части составляют азербайджанские специалисты. То есть, при строительстве этого судна были проведены тренинги, подготовительные работы, и сегодня как капитан судна, так и большая часть его экипажа - местные кадры”, - сказал Президент Азербайджана.

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