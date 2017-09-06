В отношении к Турции ЕС придерживается двойных стандартов – Эрдоган

2017-09-06 16:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз не сдержал ни одного своего обещания в отношении Турции, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Эрдогана Турция не имеет проблемы с ЕС, но очевидно, что политика Евросоюза в отношении к Турции основана на двойных стандартах.

«Не смотря на то, что Турция на много сильнее чем некоторые страны являющиеся членами ЕС, до сих пор Анкара не смогла обрести членства в ЕС», - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что ЕС должна честно признаться, если не хочет видеть Турции в составе этой организации.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что ЕС должен определиться по поводу членства Турции в этой организации.

Чавушоглу отметил, что если ЕС хочет прекратить переговоры с Турцией относительно вступления в Европейский Союз, то пусть заявит об этом открытым текстом.

«В Анкаре всегда заявляли, что переговоры с ЕС являются одним из приоритетов для Турции, однако ЕС применяет двойные стандарты по отношению к Анкаре», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu