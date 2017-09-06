Скандал между известным магазином и клиенткой - ФОТО

2017-09-06 16:11 | www.oxu.az | 4

В парфюмерном магазине «Sabina» в рамках кампании скидок продают просроченный товар.

Как передает Oxu.Az, одна из клиенток обратилась по этому поводу в Общественное объединение «Свободные потребители».

В обращении клиентка пишет, что 31 августа приобрела в Ахмедлинском филиале тушь для бровей марки Christian Dior за 62.40 маната: «На предоставленном мне чеке не было ИНН». Придя домой, я содрала наклейку с коробки и обнаружила штрих-код. Я проверила код на сайте в интернете. Выяснилось, что продукт был произведен в 2013 году и срок его годности истек в 2016 году.

В магазине женщине сказали, что товар новый, и его можно использовать еще 3-5 лет: «После долгой переписки в «Whatsapp» стало ясно, что продавщица дает ложную информацию о товаре и просроченную продукцию продают в рамках кампании скидок.

Прошу вас защитить наши потребительские права, вернуть товар и доставить уплаченные 62.40 маната по моему адресу».

Э.А.

