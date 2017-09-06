Новруз Мамедов: Джордж Сорос забылся

2017-09-06 16:25 | www.oxu.az | 4

«У Джорджа Сороса настолько «поехала крыша», что он ведет себя как основной актор международных отношений. Он считает, что ему дано право вершить судьбы разных стран».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на своей странице в «Facebook» написал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, заведующий отделом Новруз Мамедов.

По его мнению, сегодня успехи Азербайджана, его растущий авторитет, социально-экономический прогресс, стабильность, благополучие стали кошмаром для врагов и недоброжелателей нашей страны: «К сожалению, сегодня на мировой арене правовой нигилизм достиг такой степени, что некоторые испытывающие зависть страны, организации, структуры, круги, органы прессы любым путем пытаются нанести ущерб международному имиджу Азербайджана, испортить его отношения с Западом, превратить его в объект критики и осуждения. А для претворения в жизнь этих грязных намерений они прибегают к любым средствам, пытаются воспользоваться «услугами» бесчестных организаций и склонных к распространению лжи, клеветы органов прессы, которые финансируются такими людьми как Сорос».

Н.Мамедов напомнил, что у лжи короткий век. Помощник президента сказал, что они не смогут ввести в заблуждение мировое сообщество этими нападками, которые направлены против Азербайджана и его руководства: «Благодаря своей справедливой позиции, внутренней и внешней политике, Азербайджан добился большого влияния в мире. Азербайджан с уверенностью продолжает свой путь развития, к нему грязь не липнет. Пусть Сорос ответит, почему у Белого дома в августе под петицией об объявлении финансируемых им организаций террористическими и незаконными за короткий срок поставили свои подписи 140 тысяч человек?!».

A.M.