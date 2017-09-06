Myanmar'daki durum çok vahim

2017-09-06 16:22 | www.trend.az | 0

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, "Myanmar'daki durum çok vahim. Bu meselenin halledilmesi için konuyu ortak takvimimize aldık çünkü yıllardır bu insanlar eziyet çekiyor." dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ortak basın toplantısı düzenledi.

Memmedyarov, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarla ilgili bir soru üzerine, "Myanmar'daki durum çok vahim. Bu meselenin halledilmesi için konuyu ortak takvimimize aldık çünkü yıllardır bu insanlar eziyet çekiyor. Bu konunun dikkatli şekilde takip edilmesi ve sorunun çözümü için destek olunması konularında mutabık kaldık." dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Memmedyarov, Nalbantyan ile bir görüşmenin planlandığını ancak kesin tarihin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Kaynak: AA