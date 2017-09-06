Новруз Мамедов: Нападками на Азербайджан и руководство страны невозможно ввести международное сообщество в заблуждение

2017-09-06 16:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Джордж Сорос настолько обезумел, что ведет себя как главный актор международных отношений, написал в среду помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов на своей странице в Facebook.

Сорос полагает, что ему дано право решать судьбы различных стран, вмешиваясь в их дела как ему заблагорассудиться, отметил Новруз Мамедов.

«Сегодня успехи Азербайджана, его растущий авторитет в мире, социально-экономический прогресс, существующие в стране стабильность и благополучие лишили сна наших врагов, недображелателей, завистников. К сожалению, в сегодняшнем мире правовой нигилизм дошел до такой степени, что горящие чувством ревности и зависти некоторые страны, организации, структуры, круги, СМИ всеми способами пытаются нанести урон международному имиджу Азербайджана, испортить отношения с Западом, превратив страну в объект критики и порицания, принизив ее авторитет во всем мире. Для осуществления своих мерзких намерений прибегают к любым способам, стараются использовать все возможности, в том числе «услуги» пресловутых организаций, финансируемых такими лицами как Сорос, а также СМИ, заинтересованных в распространении лживой, клеветнической информации», - написал на своей странице Новруз Мамедов.

Однако, у лжи ноги коротки, отметил Новруз Мамедов.

«Они не могут ввести международное сообщество в заблуждение подобными нападками на Азербайджан и руководителей государства. Завоевав огромный авторитет в мире своей справедливой позицией, внутренней и внешней политикой, Азербайджан уверенно продолжает свой путь развития, и у них не получиться запятнать имя страны. А Сорос пусть даст ответ, почему за короткий период времени 140 тысяч человек поставили подписи под петицией, которая направляется в Белый дом, и где финансируемые им организации объявлены террористическими и незаконными», - написал Новруз Мамедов.