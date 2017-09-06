Состоялся 18-ый тираж лотереи "Оплата картой Xalq Bank выгодна"

2017-09-06 16:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Пятого сентября состоялся восемнадцатый тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна», говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

Победителями восемнадцатого тиража лотереи стали Сидеифзаде Севиндж Али гызы, набравшая в течение недели 32 электронных билета, Салим Диляра Гамлет гызы и Эмсен Озгюр, с 26 и 20 билетами соответственно. Победителям вручили билеты на две персоны в сеть кинотеатров Cinema Plus. Победителями ежемесячного розыгрыша, выявляемого программой случайного выбора, стали Мусаева Хумар Мушвиг гызы (номер билета 190645), получившая путевку на две персоны в центр отдыха и туризма “Sakit Göl” в Шамахы и Алиев Эльчин Аловсат оглу (номер билета 192158), выигравший купон на зарубежную туристическую поездку, стоимостью 500 манатов.

Напоминаем, все владельцы карт Xalq Bank при совершении безналичной операции от 10 манатов (или эквивалент в другой валюте) становятся участниками лотереи действующей с 1 мая текущего года по 10 января 2018 года. За каждую оплату от 10 манатов через POS-терминал Xalq Bank, владелец карты получает два, при оплате посредством терминалов других банков – один электронный билет. Информацию о количестве электронных билетов клиенты могут отслеживать на сайте http://www.xalqbank.az/ru/online-services/orders/loto/.

По условиям лотереи победителями еженедельного тиража и обладателями билетов на киносеанс в сети кинотеатров Сinema Plus становятся 3 участники, совершившие большее количество безналичных операций. Главные призы будут разыгрываться ежемесячно, путем программы случайного выбора победителя. Каждый месяц будут определены два победителя, один из которых получит путевку на две персоны в центр отдыха и туризма “Sakit Göl” в Шамахы, а другому будет вручен главный приз – купон на зарубежную туристическую поездку, стоимостью 500 манатов.

Каждый участник лотереи может получить только один вид приза из разыгрываемого фонда тиража. В лотерее участвуют все карты Xalq Bank.

В розыгрыше очередного тиража лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна», который состоится 12 сентября, будут разыграны билеты на киносеанс в сети кинотеатров Cinema Plus.