В Баку за разбой задержаны 4 человека

2017-09-06 16:42 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 30 июля текущего года неизвестные лица в масках совершили разбойное нападение на один из частных домов на территории 6-го микрорайона Бинагадинского района. Они связали владельца дома и его жену по рукам и ногам, после чего украли из дома 5800 долларов США, 2200 манатов, 3 мобильных телефона, наручные часы марки «Franсk Muller», одни простые наручные часы, 1 сувенир-кинжал, после чего скрылись с места преступления.

В результате проведенных сотрудниками Управления полиции Бинагадинского района оперативно-розыскных и следственных мероприятий были задержаны и привлечены к ответственности жители города Баку, ранее судимые Анар Амирли, Бахруз Гаджизаде, жители Бардинского района Натиг Мусаев и его родственник Эльмаддин Мусаев.

Украденные деньги и ценные вещи они распределили между собой. Принадлежащие владельцу дома наручные часы марки «Franсk Muller» были обнаружены и изъяты у члена группы Э.Мусаева.

В связи с данным фактом в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело, необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.