Уткин: «Арарат закрывается, а Карабах живет!»

2017-09-06 16:41 | www.oxu.az | 2

Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин вновь вспомнил азербайджанский футбольный клуб «Карабах».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, он написал твит: «Арарат закрывается. А Карабах живет!».

Уткин имел ввиду московский «Арарат», который был создан 5 месяцев назад и должен скоро закрыться.

Отметим, что московский «Арарат» был создан только в этом сезоне. В команду привлекли таких известных футболистов, как Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко. Она выступала во Втором российском дивизионе. На днях появилось сообщение о том, что президент клуба Валерий Оганесян уволился с работы, выведя со счета «Арарата» 20 миллионов рублей.

Напомним, что Уткин после выхода азербайджанского «Карабаха» в групповой этап Лиги чемпионов написал твит, в котором выразил удивление, что этот клуб носит название территории другой страны. «А вообще очень милы традиции Закавказья называть ведущий клуб этнонимом из соседней страны: Карабах, Арарат…».

В своем следующем твите Уткин пишет: «Друзья! Мне стыдно за давешний твит про Карабах и Арарат. Я совершил непростительную ошибку, cказав «этноним» вместо «топоним». 0x. Sorry!».