В Мьянме количество жертв в штате Ракхайн превысило 400 человек

2017-09-06 16:41 | www.trend.az | 3

Количество погибших на территории западного штата Ракхайн в Мьянме, где уже почти две недели наблюдается напряженная ситуация, составило 414 человек. Такие данные в среду распространил комитет по информационной политике правительства республики, передает ТАСС.

Согласно им, большинство погибших (371) являются боевиками движения "Араканская армия спасения рохинджа", которое власти Мьянмы считают террористической организацией. Вооруженные силы республики потеряли в столкновениях 15 человек, еще 28 погибших - гражданские лица. Уточняется, что приведенные данные относятся к периоду с 25 августа по 5 сентября.

Согласно заявлению властей, за это время на территории штата Ракхайн зафиксировано 97 вооруженных столкновений. Огнем уничтожены 6,8 тыс. домов в 59 населенных пунктах. Количество перемещенных лиц в результате атак в Ракхайне правительство страны оценивает в размере 26,7 тыс. человек. Их национальная принадлежность не уточняется, однако очевидно, что речь идет только о жителях штата Ракхайн, поскольку представителей народности рохинджа официальный Нейпьидо своими гражданами не считает.

Ранее государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, сообщила о "массовой дезинформации" вокруг событий в республике. По ее словам, мировыми СМИ растиражировано "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы)", что рассчитано "на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов".

Ситуация на территории западного штата Ракхайн резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия в соседнем Бангладеш уже приняли более 146 тыс. беженцев рохинджа.