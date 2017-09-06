Получившие образование за рубежом сдадут экзамены в Азербайджане

2017-09-06 17:07 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане будут автоматически признаны дипломы выпускников 500 зарубежных вузов.

«Управлением аккредитации и нострификации Минобразования разработаны новые правила нострификации. В настоящее время процесс их обсуждения находится на заключительной стадии. В ближайшем будущем новые правила будут представлены на утверждение правительства».



Как передает Oxu.Az, об этом в беседе с АПА сказал начальник Управления аккредитации и нострификации Минобразования Самир Велиев.



Начальник управления отметил, что согласно новым правилам, будет опубликован список 500 высших учебных заведений по всему миру. С. Велиев отметил, что дипломы выпускников этих всемирно известных ВУЗов автоматически будут признаны в Азербайджане: «Дипломы выпускников ВУЗов, не вошедших в этот список, будут нострифицированы после подтверждения знаний и способностей на основе организованных ГЭЦ экзаменов. Наша цель заключается в том, чтобы гражданин Азербайджана получил образование в более авторитетном ВУЗе с высоким рейтингом. Мы не отрицаем дипломы учебных заведений вне этого списка. Просто, по новым правилам, дипломы выпускников, получивших образование в других ВУЗах, будут нострифицированы после подтверждения минимальных знаний и участия на специальных экзаменах, которые планируется проводить 2 раза в месяце. После этих экзаменов собеседования проводиться не будут. Этих экзаменов будет достаточно, чтобы человек подтвердил свои знания и нострифицировал свой диплом».