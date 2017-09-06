В России десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

2017-09-06 16:49 | www.trend.az | 3

Десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Чита-2, пострадавших нет, движение пассажирских составов не нарушено, сообщает РИА Новости со ссылкой на Забайкальскую железную дорогу.

Инцидент произошел в среду в 19.23 по местному времени на станции Чита-2 Читинского региона Забайкальской железной дороги .

"Произошел сход 10 вагонов грузового поезда. Габарит соседнего пути не нарушен. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла", — говорится в сообщении.

Причина произошедшего устанавливается.