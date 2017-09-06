Метаноловый завод SOCAR назвал объемы производства с начала года

2017-09-06 16:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Метаноловый завод азербайджанской госкомпании SOCAR с начала года произвел 186 тысяч тонн метанола, говорится в сообщении ООО SOCAR Methanol, распространенном в среду.

Согласно сообщению, передача в ноябре 2016 года метанолового завода в управление SOCAR помогла с января текущего года восстановить производственный процесс на основе новых принципов структуры и управления.

"С первого января по сентябрь 2017 года SOCAR Methanol выпустил 186 тысяч тонн метанола, выполнив производственный план на 75 процентов. Более 90 процентов произведенной продукции было направлено на экспорт", - говорится в сообщении.

Завод по производству метанола был построен компанией AzMeCo и является одной из крупнейших инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана. К продаже продукции завод по производству метанола - единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии - приступил с января 2014 года.

Годовая мощность завода по производству метанола составляет 720 тысяч тонн.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан завод решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.

(Автор: Максим Цурков)

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