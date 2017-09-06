На юго-востоке Турции вспыхнул лесной пожар

2017-09-06 17:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ -

В Турецкой провинции Мугла на юго-западе страны начался сильный лесной пожар, пишут в среду турецкие СМИ. Сообщается, что огонь вспыхнул сегодня в 14:25 по местному времени.

Однако ветер и сухая погода мешают его тушению.

В ряде сел из-за сильного пожара эвакуированы жители и в настоящее время продолжаются работы по его ликвидации.

Напомним, что ранее в провинции Балыкэсир на северо-западе страны также был зафиксирован лесной пожар.

Отметим, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В истории Турции начиная с 1937 года было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров.

А только за последние 10 лет в этой стране было зафиксировано более 24 тысячи случаев лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu