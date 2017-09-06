На юго-востоке Турции вспыхнул лесной пожар

2017-09-06 17:01 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ -
В Турецкой провинции Мугла на юго-западе страны начался сильный лесной пожар, пишут в среду турецкие СМИ. Сообщается, что огонь вспыхнул сегодня в 14:25 по местному времени.
Однако ветер и сухая погода мешают его тушению.
В ряде сел из-за сильного пожара эвакуированы жители и в настоящее время продолжаются работы по его ликвидации.
Напомним, что ранее в провинции Балыкэсир на северо-западе страны также был зафиксирован лесной пожар.
Отметим, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.
В истории Турции начиная с 1937 года было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров.
А только за последние 10 лет в этой стране было зафиксировано более 24 тысячи случаев лесных пожаров.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu