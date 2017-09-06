В Азербайджане установится нестабильная погода

2017-09-06 17:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ближе к вечеру местами возможен дождь, умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится сильным северо-западным, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 22-25, в первой половине дня - 28-33, вечером – до 24 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, в первой половине дня - 31-33 вечером – до 24 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75 процентов.

Как видно, после продлившейся несколько дней жаркой погоды с 7 сентября до утра 8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове установится нестабильная погода, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 4-7 градусов.

В северных и восточных районах Азербайджана в четверг местами ожидаются грозовые дожди, который вечером местами станет интенсивным, возможен град. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха снизится на 4-7 градусов. Прогнозируется повышение уровня воды в реках.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)