Сын Гурбана Гурбанова сыграет с «Челси»

2017-09-06 17:34 | www.oxu.az | 5

Обнародован заявочный лист агдамского «Карабаха» для Юношеской лиги УЕФА.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в список участников включены имена 40 игроков.

Из них 4 вратари, 11 - защитники, 19 - полузащитники, 6 - нападающие. В составе также 4 легионера, двое из которых из Македонии, а остальные двое из Грузии и Украины.

В заявочном листе есть также выступавшие в «Нефтчи» футболисты. Один из них - сын главного тренера основной команды Гурбана Гурбанова Муса Гурбанов.

Кроме того, в заявочном листе в качестве главного тренера команды указан не Рашад Садыгов, а Афтандил Гаджиев.

Вратари: 1. Мамед Гусейнов, 12. Ниджат Мехбалыев, 25. Рагим Рагимли, 26. Афган Фаррухлу

Защитники: 2. Юсиф Гасанов, 3. Рахид Агазаде, 4. Аскер Гусейнов, 5. Эльчин Асадов, 7. Туран Манафов, 14. Ибрагим Гусейнов (Грузия), Оливер Стойменовски (Македония), Нихад Гулиев, Самир Агакишиев, Башир Айралов, Аслан Бадалзаде

Полузащитники: 6. Али Алиев, 8. Ниджат Сулейманов, 10. Фамин Алиев, 11. Заур Фарзалиев, 13. Давуд Махмудов, 15. Пилага Мехтиев, 16. Ибрагим Гадирзаде, 17. Ульви Ибрагимов, 18. Сулейман Ахмедов, 19. Боян Миловски (Македония), Акиф Гумбетзаде, 22. Tалех Рзаев, 24. Ярослав Деда (Украина), 29. Билал Гусейнли, 30. Кянан Гасымов, 31. Ниджат Гулузаде, 35. Турал Байрамов, 37. Нурлан Халилов, 38. Гусейн Ахмедов

Нападающие: 9. Ибрагим Алиев, 23. Ниджат Мамедов, 32. Хагани Садыгов, 33. Муса Гурбанлы, 34. Туран Велизаде, 40. Мисир Рустамов

Главный тренер: Афтандил Гаджиев.

Отметим, что первый матч «Карабах» в Юношеской лиге проведет 12 сентября в Лондоне против «Челси».

Встреча начнется в 14:05 по бакинскому времени.