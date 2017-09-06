Президент Ильхам Алиев: Строительство судна “Ханкенди” демонстрирует мощь Азербайджана (версия 3)

2017-09-06 17:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Строительство судна "Ханкенди" демонстрирует мощь Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии презентации нового судна для подводных работ в рамках месторождения "Шах Дениз 2", построенного по заказу компании BP на Бакинском судостроительном заводе.

"Я хочу поздравить вас с этим прекрасным событием. Сдача в эксплуатацию судна "Ханкенди" действительно является историческим событием. Рад, что это крупное судно построено в Азербайджане, в Баку, этому судну присвоено имя "Ханкенди". В этом есть большой смысл. Ханкенди - наш древний город, и название Ханкенди является для нас очень родным. Не случайно, что судну, отвечающему уникальным мировым стандартам, присвоено именно это имя. Строительство этого судна демонстрирует мощь нашей страны, показывает, что сегодня в Азербайджане может осуществляться любое крупное строительство. Строительство этого судна также говорит о том, что принятое в свое время решение о строительстве судостроительного завода было правильным. В то время, при принятии этого решения мы преследовали именно эту цель - чтобы Азербайджан мог построить любой тип судна. Строительство этого судна также показывает, что нет такого судна, которое мы не могли бы построить на судостроительном заводе. В настоящее время строятся четыре новых судна - два парома, два танкера", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что строительство "Ханкенди" обошлось приблизительно в 400 миллионов долларов.

"Это демонстрирует мощь нашего государства. Услуги этого судна в разработке газового месторождения "Шах Дениз" будут незаменимы. По предоставленной мне сегодня информации, в мире всего десять судов подобного типа. Одно из них в Азербайджане, построено в Азербайджане, и экипаж этого судна по большей части составляют азербайджанские специалисты. То есть, при строительстве этого судна были проведены тренинги, подготовительные работы, и сегодня как капитан судна, так и большая часть его экипажа - местные кадры", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства еще раз отметил , что это очень знаменательное, историческое событие.

«Разработка газового месторождения «Шах Дениз» для нас - стратегический проект. Я рад, что и в этом направлении работа идет хорошо", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что подготовительные работы по газовому месторождению выполнены на 96 процентов.

"Этот проект, можно сказать, уже реализован. Без этого судна невозможно с большой эффективностью использовать «Шах Дениз». Все эти работы мы проводим последовательно. Вложены инвестиции, налажена правильная работа с зарубежными партнерами. В Азербайджане строятся платформы, плавучие установки, такие крупные суда, Сангачальский терминал, нефте- и газопроводы. В нефтегазовый сектор Азербайджана комплексно, продуманно и планомерно вложены крупные инвестиции. Сегодня мы видим результат этого. Здесь я хочу отметить совместную деятельность BP и SOCAR. В результате этого сотрудничества исторические достижения в нефтегазовом секторе Азербайджана - это уже реальность», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сказал, что высоко оценивает деятельность Каспийского морского пароходства.

«Деятельность пароходства отвечает международным стандартам. Пароходство уже работает с прибылью, выплачивает большие налоги в бюджет. То есть, успешное развитие нашей транспортной, энергетической инфраструктуры является большим вкладом в общее развитие нашей страны. Вы, наверное, знаете, что через несколько дней планируется подписание нового контракта по месторождению "Азери-Чираг-Гюнешли". Мы продлим нашу деятельность на этом месторождении до 2050 года. Это еще раз свидетельствует о том, что у Азербайджана есть очень большие запасы нефти. Я помню, когда в 1994 году подписывался "Контракт века", некоторые недолюбливающие нас силы как внутри страны, так и зарубежные силы, говорили, что в Азербайджане нет достаточного количества нефти, в "Азери-Чираг-Гюнешли" мало нефти. Нет необходимости в строительстве какого-либо нефтепровода, потому что этот трубопровод останется незаполненным. Теперь вот уже 20 лет, как мы добываем нефть и газ с "Азери-Чираг-Гюнешли". Добыча здесь началась с 1997 года. Спустя двадцать лет подписывается новый контракт о том, что на "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года нефть будет добываться на должном уровне. Это является ответом на эти пессимистичные и предвзятые мнения и в то же время демонстрирует, что наша страна обладает очень большим энергетическим потенциалом», - сказал глава государства.

Касаясь «Шах Дениз», Президент Ильхам Алиев сказал, что запасы газа этого месторождения составляют как минимум 1,2 триллиона кубометров.

«Это одно из крупнейших газовых месторождений в мире. В целом наши запасы газа составляют 2,6 триллиона кубометров. То есть, Азербайджан еще в течение как минимум 100 лет будет обеспечивать себя и многие страны природным газом. Я хочу поздравить весь азербайджанский народ с этим историческим событием. Хочу поздравить всех граждан, специалистов, принимавших участие в строительстве этого судна. Хочу выразить им признательность. Хочу выразить уверенность в том, что судно "Ханкенди" сыграет свою ценную роль в освоении месторождения "Шах Дениз", внесет свой вклад в усиление нашей страны. Спасибо», - сказал Президент Азербайджана.