Azercell получил возможность расширения сотрудничества с Канадой (ФОТО)

2017-09-06 17:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - ООО “Azercell Telecom” приняло официальную делегацию Канады, возглавляемую господином Реза Мориди, министром исследований, инноваций и науки административной области Онтарио, говорится в сообщении мобильного оператора, распространенном в среду.

"5 сентября 2017 года, руководство «Azercell» во главе с президентом компании господином Вахидом Мурсалиевым приняло канадскую делегацию в головном офисе компании. Встреча прошла в открытой и дружественной атмосфере с учетом большого интереса господина Реза Мориди и канадской делегации к Азербайджану и в частности, к стремительно развивающемуся мобильному и телекоммуникационному сектору страны. Обе стороны обсудили различные возможности усиления сотрудничества между канадскими организациями и «Azercell Telecom» в сфере мобильных технологий, инноваций, предпринимательства, развития кадров и других областях", - говорится в сообщении компании.

Стоит отметить, что Онтарио является самой густонаселенной административной областью Канады, на которую приходится порядка 40 процентов всего населения страны и второй самой большой по площади. Столица страны – Оттава и самый густонаселенный город Торонто входят в эту область. Министерство исследований, инноваций и науки тесно сотрудничает с партнерами в области различного рода исследований в университетах, колледжах и больницах, а также с предпринимателями и бизнес лидерами с целью стимулмирования роста научных открытий и коммерческого внедрения новых технологий и продуктов, а также поддержки в создании новых рабочих мест и общего экономического роста.

Во время встречи, господин Реза Мориди предоставил обширную информацию о структуре канадского правительства и значительном экономическом росте в течении последних лет, а также поведал о больших достижения провинции Онтарио в сфере ИКТ. Он отметил, что правительство провинции оказывает особое внимание и вкладывает большие инвестиции в развертывание мобильной сети 5G, в сферу кибербезопасности, а также в развитие искуственного интеллекта и M2M технологий, таких как автомобили, управляемые без водителей. Учитывая достижения «Azercell» в области беспроводных коммуникационных технологий, министр выразил уверенность, что сотрудничество с канадскими организациями будет полезным не только для компании, но и в целом для Азербайджана.

Президент «Azercell Telecom» господин Вахид Мурсалиев, в свою очередь, поблагодарил господина Реза Мориди и официальную делегацию Онтарио за их визит и за выбор «Azercell» в качестве потенциального бизнес партнера. Он отметил, что имеются большие возможности для сотрудничества в области исследований и инноваций между Онтарио и ведущим мобильным оператором Азербайджана «Azercell Telecom», который также является передовой компанией в сфере инновационных мобильных технологий в регионе Южного Кавказа. Он отметил, что результаты этого сотрудничества могут также принести большую пользу и преимущества для абонентов «Azercell». В заключение, господин Мурсалиев отметил вклад «Azercell» в развитие телекоммуникационного сектора в стране, а также достижения инженеров компании, входящих в десятку самых лучших ИКТ экспертов мира. Он заявил, что компания «Azercell» открыта к сотрудничеству для построения надежного и технологически инновационного будущего с целью улучшения качества жизни и работы каждого гражданина.