Делегация израильского Тират-Кармель посетила Исмаиллинский район Азербайджана (ФОТО)

2017-09-06 17:32 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Делегация израильского города Тират-Кармель в рамках визита в Азербайджан в среду побывала в Исмаиллинском районе.
Делегация, возглавляемая мером города Арие Таль, встретилась с главой Исполнительной власти района Мирдаметом Садыховым, сообщил Trend представитель международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" Вахид Байрамов.
На встрече глава Исполнительной власти отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Израилем. Стороны на встрече обсудили возможности сотрудничества между городами в различных сферах.
Гости также ознакомились с районом, его природой.
Отметим, что сегодня делегация посетила Шемаху, где в рамках встречи с руководством района было подписано соглашение, согласно которому Шемаха и Тират-Кармель объявлены городами-побратимами.
В состав израильской делегации также входят заместители мера Тират-Кармеля, глава муниципалитета города, а также генеральный директор международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" Лев Спивак и активисты ассоциации.
На церемонии подписания соглашения также приняла участие заместитель посла Израиля в Азербайджане Авиталь Розенберг.