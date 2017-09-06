Делегация израильского Тират-Кармель посетила Исмаиллинский район Азербайджана (ФОТО)

2017-09-06 17:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Делегация израильского города Тират-Кармель в рамках визита в Азербайджан в среду побывала в Исмаиллинском районе.

Делегация, возглавляемая мером города Арие Таль, встретилась с главой Исполнительной власти района Мирдаметом Садыховым, сообщил Trend представитель международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" Вахид Байрамов.

На встрече глава Исполнительной власти отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Израилем. Стороны на встрече обсудили возможности сотрудничества между городами в различных сферах.

Гости также ознакомились с районом, его природой.

Отметим, что сегодня делегация посетила Шемаху, где в рамках встречи с руководством района было подписано соглашение, согласно которому Шемаха и Тират-Кармель объявлены городами-побратимами.

В состав израильской делегации также входят заместители мера Тират-Кармеля, глава муниципалитета города, а также генеральный директор международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" Лев Спивак и активисты ассоциации.

На церемонии подписания соглашения также приняла участие заместитель посла Израиля в Азербайджане Авиталь Розенберг.