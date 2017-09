В отношении Азербайджана совершаются новые провокации - депутат

БАКУ /Trend/ - В отношении Азербайджана совершаются новые провокации.

Об этом Trend в среду сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде, комментируя «отчет» структуры под названием The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP - Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности) и распространенные в некоторых зарубежных СМИ на основе этого «отчета» публикации.

«Мы становимся свидетелями новых провокаций в отношении Азербайджана. Правительство Азербайджана, отдельные наши граждане обвиняются в том, чего не совершали», - сказал Мирзазаде.

Депутат отметил, что OCCRP выдвигает обвинение, однако не приводит никаких доказательств.

«Сегодня успехи Азербайджана, его укрепляющиеся позиции на международной арене серьезно беспокоят определенные антиазербайджанские силы за рубежом, которым не удается реализовать свои политические или экономические планы, связанные с нашей страной. При таком раскладе они прибегают ко лжи, клевете и провокациям. За всем этим, конечно же, стоят антиазербайджанские круги и армянская диаспора. Они преследуют цель дискредитировать Азербайджан, создать в Азербайджане «пятую колонну», запятнать растущий авторитет нашего государства», - сказал депутат.

Мирзазаде подчеркнул, что такие кампании проводятся против Азербайджана периодически.

«Поэтому я не удивлюсь, если кампании по очернению Азербайджана будут повторяться и в будущем. Число людей, верящих подобной лжи, неуклонно сокращается», - сказал депутат.

Отметим, что на основе подготовленной четвертого сентября структурой под названием Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) публикации, пятого сентября на сайте BBC News был опубликован материал под заголовком "Азербайджан управлял тайным грязным фондом стоимостью 3 миллиарда долларов", а также связанная с этим вопросом статья в газете The Guardian.

Вслед за этим в газете Washington Post были опубликованы две антиазербайджанские статьи под заголовками «French journalists in court accused of defaming Azerbaijan» и «In Azerbaijan, some journalists get free apartments. Others get jail cells».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)