Депутат: «Сороса с армянами роднит склонность к терроризму» - ПОЗИЦИЯ

2017-09-06 18:00 | www.apa.az | 3

«Некоторые иностранные круги не выносят независимую внутреннюю и внешнюю политику правительства Азербайджана»



Об этом АПА сказал заместитель исполнительного секретаря Партии Ени Азербайджан (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов, выразив отношение к антиазербайджанской статье, опубликованной в газетах «The Guardian» и «The Washington Post».



По мнению С.Новрузова, в основе проводимых и ранее время от времени кампаний по очернению Азербайджана стоит то, что азербайджанское государство не склоняет голову перед внешними силами: «Эта информация была распространена от имени «The Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP), созданной для сомнительных целей и финансируемой армянскими фондами и аферистом международного масштаба Джорджом Соросом, который преследовал в Азербайджане корыстные цели, но не достиг их. Эту информацию сразу сделали достоянием общественности международные СМИ. Расследование показывает, что за такого рода заявлениями против Азербайджана стоят и проявляют особую активность армянское лобби и находящиеся под их влиянием медиа и журналисты. Например, одним из основных авторов распространенного организацией OCCRP материала является армянка. Если OCCRP действительно является сетью, которая расследует факты коррупции, то почему она ничего не пишет о политиках, экспертах, которых подкупило армянское лобби? По какой причине не предоставляется информация о том, что для узаконивания оккупации Нагорного Карабаха армянское лобби подкупает политиков в США, Франции, России, сколько средств оно им перечисляет? Все это показывает, что OCCRP фейковая структура, которая является одним из средств ведения информационной войны против Азербайджана. Те, кто стоят за ними хорошо понимают, что все усилия напрасны. Азербайджан не из тех стран, которые можно запутать фейковой информацией, заставить склонить голову. Основу проводимой президентом Ильхамом Алиевым принципиальной, продуманной, решительной политики составляют национальные интересы азербайджанского народа, и никая авантюра, кампания по очернению, попытки давления не способны заставить Азербайджан свернуть со своего пути».

Депутат Хикмет Бабаоглу заявил АПА, что независимая внутренняя и внешняя политика Азербайджана, его высокий международный имидж, отношение к происходящим в мире событиям и процессам, сильный иммунитет против рычагов давления различных сил, то, что наша страна ставит национальные и государственные интересы превыше всего серьезно беспокоит некоторые иностранные круги, проармянские силы: «Время от времени в основе усиливающейся против Азербайджана кампании очернения лежит его непреклонность перед какой-либо силой, защита своих интересов, последовательная и принципиальная политика. Проводимая сегодня грязная кампания является очередной попыткой антиазербайджанских и проармянских сил запутать международное сообщество. С этой целью была распространена очередная дезинформация о якобы подкупе Азербайджаном за большие деньги иностранных политиков, экспертов, официальных лиц, финансировании их посредством скрытых фондов. Эта дезинформация искусственным образом тиражируется в международных медиа.

Эта информация, сразу же опубликованная известными зарубежными медиа-структурами, распространена от имени организации «The Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP), финансируемой мошенником международного масштаба Джорджем Соросом, который безуспешно пытался реализовать свои личные интересы, связанные с Азербайджаном, армянскими фондами и прочими подобными кругами, созданной для достижения сомнительных целей. Обращает на себя внимание активность армянского лобби и продажных журналистов при распространении такого рода антиазербайджанских домыслов. Например, среди авторов известной статьи в «Guardian» армянка Дина Нагапетян. Эти круги избрали в качестве своей мишени не только Азербайджан, но и общественно-политических деятелей, официальных лиц, экспертов, которые симпатизируют нашей стране, положительно отзываются о ее развитии, общественно-политической жизни, экономических успехах.



По словам депутата, причастность к этому делу небезызвестного миллиардера и политического трюкача Джорджа Сороса стоит расценивать в качестве попытки продолжить реализацию его незавершенных планов по осуществлению переворотов на постсоветском пространстве.



«Как известно, недавно в США появилась петиция с требованием объявить Сороса террористом. Она уже набрала большое число подписей, достаточное для рассмотрения петиции в соответствующих структурах. Этот человек обвиняется в совершении на территории США экономического и финансового террора, а также нанесении ущерба экономическим интересам государства путем создания атмосферы недобросовестной конкуренции. Факт сотрудничества такого рода личности с армянами не вызывает удивления, потому что их объединяет склонность к терроризму», - сказал он.