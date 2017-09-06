Пять политологов погибли в результате аварии в Украине

2017-09-06 18:03 | www.oxu.az | 2

Пять политологов стали жертвами аварии в Ровненской области Украины на дороге Киев – Ковель – Ягодин.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, непосредственно на месте ДТП, произошедшего утром 6 сентября, погибли Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур. Все они ехали в легковом автомобиле Opel. Позднее в реанимации скончался пятый пассажир — специалист по децентрализации Сергей Попов, занимавший должность главы Донецкой военно-гражданской администрации (орган, действующий на подконтрольной Киеву части Донбасса).

По предварительным данным, Opel политологов на большой скорости занесло на мокрой дороге и вынесло на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком.

По факту произошедшего ведется досудебное расследование.

Отметим, в апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за последние три года на дорогах страны погибли 12,4 тысячи человек, более ста тысяч получили травмы.

A.M.