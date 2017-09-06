Россия и Асад добивают ИГИЛ в Сирии

2017-09-06 18:10 | www.oxu.az | 1

Российская авиация круглосуточно наносит ракетно-бомбовые удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" для обеспечения дальнейшего продвижения Вооруженных сил Сирии, заявил в среду командующий российской группировкой войск в САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на novoye-vremya.

"Еще одна группировка сирийских вооруженных сил подошла к городу со стороны Эс-Сухне и приступила к штурму укреплений бандформирований на подступах к Дейр-эз-Зору", — сказал он.

Э.А.

